Крупко: проект Конституции основывается на опыте прошлого и нацелен в будущее

4 января, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Положения проекта Конституции нацелены в будущее, одновременно основываясь на опыте прошлого. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на совещании по социально-экономическому развитию Мозырского и Наровлянского районов в 2022 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Было бы ошибкой считать, что обсуждение в белорусском обществе дополнений и изменений в Конституцию стало итогом событий лета и осени 2020 года. Эту тему несколько лет назад поднимал Президент. Велась значительная подготовительная работа. Именно она стала тем заделом, базисом, который позволил в условиях стремительно меняющейся внутренней и внешней политической обстановки оперативно подготовить итоговый документ. На разработку его, как мы помним, в условиях мира, гражданского согласия и отсутствия давления извне отводилось около пяти лет", - сказал Иван Крупко.

Он считает, что обновленная Конституция в случае ее принятия белорусским народом станет заметным шагом в процессе конституционного реформирования страны. "Многие положения этого документа нацелены в будущее, одновременно основываясь на опыте прошлого", - подчеркнул губернатор.

Лучшей иллюстрацией к сказанному председатель облисполкома назвал раздел, посвященный Всебелорусскому народному собранию как высшему представительному органу народовластия: "Шесть раз за 30 лет нашей независимости собирался этот коллегиальный орган для рассмотрения основных направлений развития Беларуси на пятилетку. Шесть раз делегаты, преимущественно от трудовых коллективов и общественных организаций, съезжались в Минск и обсуждали самые насущные вопросы жизни граждан".

Иван Крупко обратил внимание, что обращения или предложения с мест, направленные в адрес Всебелорусского народного собрания, вдумчиво изучались, прорабатывались с разных сторон, чтобы в итоге выбрать оптимальный вариант решения. То же касалось и оперативных мер, когда необходимо было исправить допущенные на местах ошибки. "Для правительства, всей вертикали власти голоса с мест - вектор совершенствования работы и существенная деталь в дальнейшем построении социально ориентированного государства. Таким образом, Всебелорусское народное собрание и до прописанного в Конституции статуса уже доказало высокую эффективность", - отметил Иван Крупко.

"Сейчас многие сравнивают ВНС со Съездом народных депутатов времен СССР. Некоторые - с негативным оттенком. Но что может быть плохого в том, что раз в год люди, живущие, как говорится, на земле, будут собираться вместе и обсуждать волнующие всех вопросы? Это, на мой взгляд, есть прямое народовластие, которого нет в большинстве стран, называющих себя демократическими", - поделился мнением губернатор.

Перед участниками совещания Иван Крупко очертил комплекс задач для наиболее эффективного проведения предстоящей важнейшей политической кампании - от участия в диалоговых площадках в каждом районе, круглых столах, встречах в трудовых коллективах и по месту жительства населения до безупречного и в полном объеме выполнения республиканских и областных программных документов, нацеленных на социально-экономическое развитие каждой отдельной территории и всего региона в целом. Все эти задачи емко и образно обозначил Александр Лукашенко: "Гомельщина должна стать цветущим краем".-0-

Фото Сергея Холодилина