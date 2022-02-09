Крупко: расходы на оплату ЖКУ составляют около 5% семейного дохода жителей Гомельской области

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем составляют около 5% от совокупного семейного дохода. Такие цифры привел председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, отвечая на вопрос коллектива СП ОАО "Спартак" о новых тарифах на жилищно-коммунальные услуги, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель облисполкома отметил, что новые тарифы для населения установлены с 1 января 2022 года. Они находятся в открытом доступе: детально расписаны на сайтах и информационных стендах ЖЭУ.

Для понимания аудитории Иван Крупко разъяснил, как эти новшества отразятся на семейных бюджетах гомельчан. К примеру, для семьи из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире площадью 48 кв.м, стоимость жилищно-коммунальных услуг возрастает примерно на Br11. В отопительном периоде стоимость ЖКУ, включая электроэнергию и газ, в среднем за месяц составит Br130-140.

"По расчетам специалистов, исходя из уровня средней заработной платы в Гомельской области, расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем составляют около 5% от совокупного семейного дохода. Для семей с низким уровнем доходов действует система адресной социальной помощи в виде безналичных жилищных субсидий", - рассказал губернатор.

Также на встрече обсудили основные конституционные новшества, значимость предстоящего референдума. Иван Крупко подчеркнул, что все изменения в Основной закон продиктованы современными реалиями: "Все изменения идут от стремительного изменения темпа жизни. Поэтому отнестись к предстоящей электоральной кампании стоит с пониманием и с душой".-0-