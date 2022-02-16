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16 февраля 2022, 15:45

Крупко: управленческие решения должны улучшать экономический климат и жизнь людей

Иван Крупко. Фото из архива
Иван Крупко. Фото из архива

16 февраля, Рогачев /Корр. БЕЛТА/. Управленческие решения на местах должны значительно улучшать общий экономический климат и благосостояние людей. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко во время встречи с активом Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе продолжается комплексное рассмотрение перспектив социально-экономического развития каждого из 21 района. Для губернатора важно изучить и раскрыть потенциал каждого из них, при этом выяснить, насколько уверенно председатель райисполкома и его команда ведут район и его жителей к более качественному уровню жизни. Грамотное своевременное выполнение мероприятий республиканских и региональных программ при этом один из ключевых факторов.

Рогачевский район постепенно развивается. В прошлом году здесь обновили 5 км тепловых сетей, отремонтировали почти 15 тыс. кв.м жилья, модернизировали две котельные, ввели две станции обезжелезивания. В этом году планируется ввести еще две. Это увеличит процент потребителей качественной питьевой воды до более 90. В 2021 году 42 многодетные семьи улучшили свои жилищные условия. "При этом каждая третья построила именно индивидуальные дома. На этот год пропорции меняются: из общего количества в 110 семей две из трех строят дом усадебного типа. Хотелось бы поддержать и сохранить такую динамику строительства индивидуального жилья", - подчеркнул Иван Крупко.

В пятерке лучших предприятий - "Тихиничи", лесхоз, "Ремеза", Рогачевский МКК и "Диапроектор". Фактически за счет трех последних темп роста экспорта товаров по году превысил 120%.

При рассмотрении вопроса о социально-экономическом развитии в 2022 году не обошлось без критических ремарок. Они касались тех направлений и конкретных предприятий, которым, исходя из анализа работы хозкомплекса, необходимо уделить больше внимания. К примеру, губернатора интересовала судьба открытого акционерного общества "Свитязь". Среди насущных - и проблема в микрорайоне жилой застройки "Космос", где требуется водопонижение. К слову, проектировочные организации занимаются вопросом.

По мнению губернатора, предпосылок для значительного улучшения социально-экономического положения предостаточно. Среди перспектив развития промышленности на этот год - замена на молочно-консервном комбинате морально устаревшей автоматизированной линии в цехе молочных консервов. Это отразится на производительности труда, позволит выполнить заявленные объемы производства высокомаржинальной продукции. Продолжается реализация инвестиционного проекта на "Диапроекторе". Есть резервы для улучшения бизнес-климата. По словам председателя комитета экономики облисполкома Игоря Аслюка, власти готовы поддержать инициативы по выпуску инновационнй продукции.

Председатель облисполкома отметил, что в этом году райцентру исполнится 880 лет. "Есть дополнительный повод поработать во благо жителей города и района. Жду от актива района адекватных управленческих решений, способных значительно улучшить общий экономический климат и благосостояние местных жителей", - резюмировал он.

Иван Крупко также посетил агрогородок Довск, ознакомился с его инфраструктурой, условиями жизни людей, детально изучил работу МТК "Звонец" с валовым надоем в 2,1 т молока в сутки. По этому и другим агропредприятиям на заседании даны детальные поручения, поставлена задача расширить сырьевую базу.-0-

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Гомельская область Крупко Рогачев
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