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29 декабря 2021, 13:42

Крупко: взрослые должны дарить всем детям праздник и веру в волшебство

Иван Крупко во время поздравления. Фото газеты "Гомельская правда"
Иван Крупко во время поздравления. Фото газеты "Гомельская правда"
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29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сегодня тепло поздравил и вручил подарки ребятам из многодетной семьи Ашомко в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина и Виталий Ашомко воспитывают семерых детей, в том числе одну приемную девочку. Старшая Татьяна учится в медицинском колледже, любит танцы, а в свободное время помогает родным и близким наводить красоту - маникюр, брови, прически. Младшей Маргарите совсем недавно исполнился годик. Семиклассница Карина занимается спортивной гимнастикой. Девятиклассник Егор достиг немалых успехов в вольной борьбе. Медали брата вдохновляют и мотивируют первоклассника Захара. "Я хочу тоже стать борцом, хочу быть сильным. А в школе любимый предмет математика", - признался мальчик. Настя и София любят во всем помогать родителям.

Дети рассказали губернатору о своих увлечениях и мечтах, успехах и планах и получили от Ивана Крупко подарки и сладости.

"Все мы - и дети, и взрослые - ждем новогоднего чуда. Важно, чтобы каждый ребенок получил искренние эмоции от новогоднего праздника, ощущение волшебства. Мы, взрослые, должны делать все, чтобы мечты мальчиков и девочек сбывались, чтобы у ребят были счастливые глаза. Детям нужно дарить сказку не раз в году, а чаще, ведь они вырастут и примут эту эстафету добра", - убежден Иван Крупко. Он пожелал семье крепкого здоровья, мира дому и всей стране. "Я думаю, что в 2022 году все у нас получится, если мы будем вместе", - добавил председатель облисполкома.

Иван Крупко
Иван Крупко

В дружной семье Ашомко много общих увлечений. Например, перед Новым годом все вместе они любят украшать елку, пишут письма Деду Морозу. "В этом году сделали вместе новогодний камин, это идея мамы. Я привез материалы. Украсили блюдом с конфетами и мандаринами. Здесь же и символ наступающего года - плюшевый тигренок", - обратил внимание Виталий Ашомко.

В 2020 году Ирину Ашомко наградили орденом Матери. "У каждой семьи, безусловно, есть свои секреты счастья. Наш секрет прост: важно, чтобы супруги поддерживали друг друга, чтобы было взаимопонимание и общие интересы. Детей стараемся в первую очередь научить тому, чтобы они были добрыми, честными и трудолюбивыми", - поделилась многодетная мама.-0-

Фото газеты "Гомельская правда"

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