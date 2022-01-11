Крупко: жизненно важно поставить на правовые рельсы историческую память и семейные ценности

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Необходимо актуализировать положения Основного закона с учетом не только политических, но и социально-нравственных вызовов, жизненно важно поставить на правовые рельсы историческую память и семейные ценности. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в своем выступлении на встрече актива региона с заместителем главы Администрации Президента Игорем Луцким.

По словам Ивана Крупко, 2022 год входит в историю с важнейшей для Беларуси политической кампанией. "Мы обязаны качественно обеспечить ее работу на всех этапах. Гомельская область традиционно проявляет высокую гражданскую активность во время выборов и проведения референдумов. По результатам большого социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем", за изменения и дополнения в Конституцию высказались 58% респондентов. Таким образом, практически половину населения устраивает действующая Конституция. Но мы хорошо понимаем: сейчас у Беларуси новый этап развития и нам необходимо актуализировать положения Основного закона с учетом современных не только политических, но и социально-нравственных вызовов. А потому жизненно необходимо поставить на правовые рельсы историческую память и семейные ценности. Я думаю, после широкой разъяснительной работы количество людей, поддерживающих новый проект Основного закона страны, увеличится", - подчеркнул он.

Председатель облисполкома пояснил: "Мы уже очень хорошо прочувствовали силу информационного воздействия на людей. Поэтому в регионе активно задействованы все информационные ресурсы для максимально полного охвата жителей: от традиционных газет, радио и телевидения для людей старшего поколения до многочисленных ведомственных, территориальных и административных Telegram-каналов".

Тема конституционных новшеств широко обсуждается во всех уголках юго-востока страны. Используются различные форматы - диалоговые площадки, дискуссии, на которых можно высказать мнение и услышать позицию известных белорусских экспертов, членов Конституционной комиссии, депутатов всех уровней. При этом спикеры ведут диалог с учетом уровня правовой грамотности аудитории. Максимум внимания и доступных разъяснений в работе с молодежью.

Губернатор особо отметил "прицельную" форму работы, которую инициировали в областном управлении СК. Совместно с общественным объединением "Союз следователей" разработана и тематическая листовка. В ближайшее время пройдет ряд встреч с индивидуальными разъяснениями для пожилых жителей отдаленных сельских населенных пунктов. 12 января начнут со Светлогорского района.

К обсуждению обновленного проекта Конституции подключился актив региона. Это люди, от управленческих решений которых напрямую зависит благополучие жителей региона и, как следствие, страны в целом, подчеркнул Иван Крупко.-0-

Фото Сергея Холодилина