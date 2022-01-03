Крупнейший агропромышленный холдинг создают в Брестской области

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области создают крупнейший в Беларуси агропромышленный холдинг, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

"В процессе находится приобретение ОАО "Беловежский" Каменецкого района имущественного комплекса ОАО "Отечество" Пружанского. Планируется, что "Беловежский" станет управляющей компанией. Это будет самое крупное хозяйство по поголовью свиней, крупного рогатого скота и коров в Беларуси. Это даст возможность решать вопросы по обеспечению животноводческой отрасли предприятия зернофуражом, повысит эффективность других отраслей. Работа в этом направлении уже идет", - сказал Сергей Буткевич.

Он отметил, что в целом в 2021 году в агропромышленном секторе Брестской области велась активная работа по оптимизации территориальных управленческих вопросов на уровне хозяйств. Среди значимых проектов также расширение производства бройлеров на птицефабрике "Дружба" в Барановичском районе за счет приобретения птицефабрики "Комаровка" в Брестском. "В принципе, качественные показатели на бывшей "Комаровке" сейчас такие же, как и на головной площадке. С учетом этого приобретения в перспективе в течение двух-трех лет "Дружба" должна выйти примерно на 100 тыс. т производства мяса бройлеров в год. Это будет самый большой объем производства среди всех птицеводческих предприятий республики", - заметил первый зампредседателя облсельхозпрода.

Еще один крупный проект реализует Брестский мясокомбинат, который намерен присоединить к себе ОАО "Западный". А ОАО "Савушкин продукт" прорабатывает вопрос по приобретению остальной части (молочно-товарной) имущественного комплекса ОАО "Комаровка". Кроме того, в области постоянно идет процесс реформирования более мелких сельскохозяйственных предприятий. В целом первый зампредседателя облсельхозпрода охарактеризовал минувший год как успешный для животноводства региона.-0-