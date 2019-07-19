Крупное лесопильно-пеллетное производство создадут в Бобруйске

19 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске до 2022 года планируется создать крупное лесопильно-пеллетное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики Бобруйского горисполкома.

Реализовывать инвестпроект будет созданное в городе на Березине ООО "БР-Вуд". Обществу на безвозмездных условиях переданы в собственность 26 объектов недвижимости, которые находятся в собственности города и в оперативном управлении администрации Ленинского района. В прошлом эти объекты были переданы на баланс города от ликвидируемого предприятия ООО "БизнесСтройМир". Они длительное время не использовались, и большая часть из них находится в неудовлетворительном состоянии.

На этой территории будет создано современное лесопильное производство мощностью до 197 тыс. куб.м перерабатываемого сырья в год и пеллетное производство мощностью до 35 тыс. т в год. "Здесь будет в итоге налажен выпуск высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции, планируется создать не менее 54 рабочих мест", - рассказали в управлении экономики.

Проект будет реализовываться поэтапно с перспективой расширения производства и увеличения его мощностей. Бобруйская компания намерена инвестировать в строительство и закупку оборудование порядка 21 млн евро. Этот инвестиционный проект реализуется в соответствии с декретом №10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь".-0-