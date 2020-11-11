Крупное отделение почтовой связи открылось в Витебске после реконструкции

11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открылось после реконструкции отделение почтовой связи №26 по ул.Советской, 13, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками праздничной церемонии стали министр связи и информатизации Константин Шульган, генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич, представители Витебского горисполкома, руководство Витебского филиала РУП "Белпочта", другие почетные гости, горожане.

Объект, расположенный в исторической части города, обслуживает более 11 тыс. жителей, а также свыше 300 предприятий и организаций. Для удобства клиентов установлена электронная очередь, организована работа четырех операционных окон, в которых можно отправлять и получать письменную корреспонденцию, посылки, отправления ускоренной почты EMS, денежные переводы; получать пенсии и пособия; оформить подписку на печатные СМИ; заказать продукцию белорусских производителей через Каталог товаров; получать другие услуги. Для удобства в клиентской части зала установлен платежно-справочный терминал. Также в отделении работает торгово-выставочный объект "Почтовая лавка", в котором представлен широкий ассортимент открыток, карточек для посткроссинга, марок, конвертов, товаров белорусских производителей, сувениров.

Константин Шульган

Знаковым назвал событие министр связи и информатизации Константин Шульган. "Почта - это уникальный оператор по доставке и связи, функции и задачи которого в современном мире гораздо шире, чем все привыкли считать. Сегодня в деятельность почты активно внедряются цифровые технологии. Например, создание почтовой электронной системы и ряд других услуг. Более того, мы постоянно изучаем возможности, которые почта может предоставлять, совершенствуя свою работу", - подчеркнул Константин Шульган. Отдельные слова благодарности за работу и достигнутые результаты руководитель ведомства выразил сотрудникам Витебского филиала "Белпочты".

Своеобразным подарком городу от витебских почтовиков во время церемонии стало открытие мемориальной доски. Она напоминает об истории здания: с конца 1880-х годов и до 1917 года в этом доме размещалась почтово-телеграфная контора. Поскольку специалисты в области связи были востребованны, наряду с почтой некоторое время здесь функционировал телеграфный техникум. Пострадавшее в годы Великой Отечественной войны здание было восстановлено, и до 1964 года здесь размещался Главпочтамт. Затем в доме расположилось отделение почтовой связи №26.-0-

Фото Александра Хитрова

Министр связи и информатизации Константин Шульган вручает символический ключ начальнику почтового отделения Екатерине Чернявской

Во время открытия отделения

Почтовый ящик

В почтовом отделении