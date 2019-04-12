Крупномерные ели будут высаживать в Минске

12 апреля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Крупномерные ели (взрослые деревья от трех до пятнадцати метров в высоту. - Прим. БЕЛТА) высадят в Минске в нынешнем году, для их размещения определено более 20 площадок во всех районах города, сообщила на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий столицы первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты высаживают крупномерные деревья и других пород. В частности, 13 апреля во время субботника в районе пересечения ул. Смоленской и ул. Ленина высадят три крупномерных дуба, 50 берез, шаровидные или плакучие ивы.

Озеленение проводится во многих местах города. Активно ведутся работы по озеленению Минской кольцевой автодороги, магистральных улиц, готовится цветочная рассада и вертикальные конструкции. Работы по посадке деревьев и кустарников находятся в самом разгаре, в том числе участие в них принимают представители общественных объединений.-0-