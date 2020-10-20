Крупную партию бенгальских свечей задержали на границе в Бресте

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В ведомственном пункте таможенного оформления "Брест-Белтаможсервис-2" выявлена крупная партия незадекларированных бенгальских свечей, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль MAN под управлением гражданина Беларуси следовал из Украины на территорию Евразийского экономического союза со сборным грузом. Судя по сопроводительным документам, в фуре находилась церковная утварь и различные предметы бытового назначения. Во время досмотра в грузовом отсеке полуприцепа инспекторы обнаружили почти 43 тыс. упаковок бенгальских свечей (по 6 единиц в каждой), сведения о которых не были указаны в документах.

По предварительной оценке, общая стоимость незаконно ввозимого товара превысила Br28,5 тыс. Брестская таможня проводит проверку по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст.14.5 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) КоАП.-0-