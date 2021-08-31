Крупную партию запрещенной к продаже "незамерзайки" выявили в Осиповичах

31 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах выявили крупную партию запрещенного к продаже стеклоомывателя. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Запрещенная к ввозу и обращению на территории Беларуси продукция обнаружена во время мониторинга складской территории одного из частных предприятий. Здесь хранилось 570 пятилитровых ПЭТ-бутылок стеклоомывающей низкозамерзающей жидкость марки Gleid supreme с маркировкой "Зима" российского производителя.

Как выяснилось, изготовитель жидкостей умышленно указал на отдельные свойства продукции, однако по ряду показателей она не соответствовала заявленному. Например, температура кристаллизации составила минус 9 градусов Цельсия, а не минус 30. Кроме того, в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), не заявленный производителем в маркировке продукции. Его содержание в 126 раз больше допустимой в Беларуси нормы.

"Перечисленные несоответствия свидетельствуют о нарушении норм договора о Евразийском экономическом союзе в части выпуска продукции на территории Беларуси, - отметили в областной инспекции. - Продукция запрещена к реализации и изъята из обращения".-0-