Крупные колонии сусликов нашли в Минской области

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крупные колонии сусликов обнаружили в Несвижском районе Минской области. Такая информация была озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

На поиски грызунов орнитолог Сергей Шокало впервые отправился весной этого года. О том, что в Несвижском районе обитает колония крапчатого суслика, он узнал в интернете. Выяснилось, что поселение на этой территории самое крупное в стране и, возможно, в Европе.Сейчас редкие представители белорусской фауны вышли из спячки из-за аномально теплого октября.

Популяция сусликов на грани исчезновения, зверек занесен в Красную книгу. Сергей Шокало пояснил, что ранее зверек обитал в большом количестве. Он считался проблемой для сельского хозяйства, поэтому его уничтожали. Результат не заставил себя ждать: в большинстве районов суслик исчез вообще.

Необычные грызуны крайне привередливы к ландшафту - селятся на широких лугах с низкой травой. Питается суслик в основном травой, не отходя от норки. В Несвижском районе на участке в 250 кв.м ученые насчитали около 230 норок. Главная опасность для суслика - вспашка неиспользуемых полей, во время которой и происходит массовое уничтожение животных.

По предварительным подсчетам, на территории Беларуси сегодня обитает всего несколько тысяч особей суслика. Стремительно уменьшается и популяция дикого хомяка и белки-летяги. Чтобы их сохранить, места обитания планируют огораживать. Продумывают и другие способы, как привлечь внимание к проблеме.

В национальном музее-заповеднике в Несвиже разрабатывают тематические экологические экскурсии. "В XVIII веке сусликов подарили Радзивиллам. Зверьки каким-то образом просочились на территорию и уцелели. Сейчас разрабатываем стратегию, чтобы организовать экскурсии и наблюдение за этой популяцией", - рассказал директор национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Климов.

В замке к следующему летнему сезону планируют подготовить сувенирную продукцию. Гости дворцово-паркового ансамбля смогут приобрести мини-скульптуры и декоративную посуду с изображением редкого для Беларуси обитателя природы.-0-