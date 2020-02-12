Крупный молочно-товарный комплекс открыли в Витебском районе

12 февраля, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе введен в строй молочно-товарный комплекс "Яновичи" на 1,4 тыс. голов крупного рогатого скота, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии открытия

В церемонии торжественного открытия нового объекта Витебской бройлерной птицефабрики приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич, руководство и трудовой коллектив предприятия, почетные гости.

Ленточку перерезают председатель правления БРРБ Андрей Жишкевич, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич, директор ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Анна Норкус

Символический ключ в руках директора ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Анны Норкус

МТК "Яновичи" включает отдельные здания для содержания дойных коров, молодняка и нетелей, телят, доильно-молочный блок и родильное отделение, фильтрационно-сушильную установку для непрерывного цикла сушки органики с последующим использованием в качестве подстилочного материала, 14 траншей для заготовки силоса и сенажа по 2,5 тыс. т каждая. Таким образом обеспечивается технология для круглогодичного равномерного производства молока. После выхода комплекса на полную мощность удой на одну корову ожидается на уровне около 10 тыс. кг в год, годовое производство молока - 14,4 тыс. т в год.

Начальник комплекса Анастасия Маслова

Новый молочно-товарный комплекс "Яновичи"

Здесь будет создано 56 рабочих мест. Для обеспечения работников жильем уже в марте планируется заложить фундамент для строительства 24-квартирного дома.

Ведущий зоотехник Инара Карчевская

Комплекс построен за полтора года. "А ввели в строй мы его на целый квартал раньше запланированного срока. С 8 января "Яновичи" работают в пуско-наладочном режиме. За это время были апробированы все системы, подписаны акты", - подчеркнула на праздничной церемонии генеральный директор ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" Анна Норкус. Она также отметила, что объекты, запущенные птицефабрикой в прошлом году, показывают отличный результат работы, и выразила надежду, что данный комплекс уже в скором времени тоже продемонстрирует свою эффективность.

В новом комплексе

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев заострил внимание на многопрофильной деятельности птицефабрики. По его мнению, это правильный подход. "У вас формируется современное многопрофильное производство. Причем каждое направление приносит свою прибыль, вкупе получается серьезная выручка. Вы должны и далее выстраивать эту технологию, - сказал губернатор. - У предприятия 17 тыс. га пашни, 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий. И это не предел". Руководитель области также озвучил задачи, которые в ближайшем будущем предстоит воплотить птицефабрике: получить 100 тыс. т зерна и достичь ежедневного надоя молока в 100 т. Руководству предприятия они по плечу, убежден Николай Шерстнев.-0-

Выступает председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Фото Александра Хитрова