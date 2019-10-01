Крупный транспортно-логистический центр откроют возле пункта пропуска "Берестовица"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный транспортно-логистический центр откроют 10 октября возле пункта пропуска "Берестовица" на границе с Польшей, сообщил сегодня журналистам директор ООО "Бремино групп" Олег Борцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в 2016 году открыли транспортно-логистический центр возле пункта пропуска "Брузги". В октябре откроем второй крупный ТЛЦ - возле "Берестовицы", - сказал Олег Борцов. - В первом ТЛЦ мы рассчитывали оформлять 800-900 грузовых автомобилей в месяц, а в итоге оформляем около 2 тыс. По второму ТЛЦ тоже рассчитываем, что порядка 2 тыс. грузовых автомобилей будет проходить в месяц".

При создании ТЛЦ возле "Берестовицы" применялись новые технологии. "ТЛЦ непосредственно примыкает к пункту пропуска, и за счет этого нет необходимости въезжать на территорию страны. Это дает возможность так называемой перецепки иностранных автомобилей на наши, что дает работу нашим автомобильным компаниям. Эта технология, которую мы разработали совместно с Государственным таможенным комитетом, позволит значительно увеличить транзитную привлекательность нашей страны", - уверен Олег Борцов.

Инвестиционный проект по строительству ТЛЦ в "Брузгах" и "Берестовице" реализован по инвестиционному договору между Гродненским облисполкомом и ООО "ВЛАТЕ Логистик", входящим в группу компаний ООО "Бремино групп". Общий объем инвестиций на строительство двух объектов составил более Br65 млн. ТЛЦ возле "Берестовицы" включает в себя складской корпус площадью более 5 тыс. кв.м, административно-бытовой комплекс на более чем 2,3 тыс. кв.м, стоянки для легкового и грузового автотранспорта, два контрольно-пропускных пункта и здание инженерного обеспечения площадью 7 тыс. кв.м. ТЛЦ обеспечено своим водоснабжением и системой очистки сточных вод.

На ТЛЦ "Бремино-Берестовица" будут оказывать услуги таможенного оформления, фитосанитарного и ветеринарного контроля, расчетно-кассового обслуживания и др.

К концу 2020 года на ТЛЦ "Бремино-Берестовица" планируется организовать более 110 рабочих мест.-0-