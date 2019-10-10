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10 октября 2019, 13:01

Крупный транспортно-логистический центр открыт рядом с пунктом пропуска "Берестовица"

Фото ООО "Бремино групп"
Фото ООО "Бремино групп"

10 октября, Берестовица /Корр. БЕЛТА/ Крупный транспортно-логистический центр открыт на белорусско-польской границе рядом с пунктом пропуска "Берестовица", передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Карпач директор ООО “Кардена” и Александр Зайцев председатель общего собрания участников ООО "Бремино групп"
Валерий Карпач директор ООО “Кардена” и Александр Зайцев председатель общего собрания участников ООО "Бремино групп"

ТЛЦ "Бремино-Берестовица" непосредственно примыкает к пункту пропуска, автомобили следуют сюда по отдельному каналу. Такое расположение позволит грузоперевозчикам сократить как временные, так и финансовые затраты. На ТЛЦ будут оказывать услуги таможенного оформления, фитосанитарного и ветеринарного контроля, расчетно-кассового обслуживания. В работе будут использоваться передовые информационные технологии в сфере складской логистики и управления транспортом.

"Это очередной шаг на пути создания в стране современной логистической инфраструктуры. У нас есть планы расширить мощности в Гродненской области. Сейчас открыт автомобильный терминал, в сфере интересов и железнодорожный транспорт", - отметил председатель общего собрания участников "Бремино Групп" Александр Зайцев. Он подчеркнул, что следующим инвестиционным проектом в регионе может стать создание железнодорожного логистического терминала рядом с границей. Сейчас выбирается площадка. Инвестиционный договор планируют подписать в 2020 году.

Инвестпроект по строительству ТЛЦ в "Брузгах" и "Берестовице" реализован по инвестиционному договору между Гродненским облисполкомом и ООО "ВЛАТЕ Логистик", входящим в группу компаний ООО "Бремино групп". В 2016 году крупный транспортно-логистический центр начал работу у пункта пропуска "Брузги".

"Транспортная сфера, логистика способны стать одной из точек роста региона, важно грамотно использовать свои возможности. У Гродненской области протяженная граница с Евросоюзом, на территории региона есть ряд крупных международных пунктов пропуска, развитая сеть современных дорог. Введение таких объектов, конечно, способствует развитию сферы", - рассказала заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик. Она подчеркнула активность бизнеса в логистике: сейчас в области реализуется 10 инвестиционных проектов в этом направлении.

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько отметил, что регулярно принимаются решения, направленные на ускорение процедур оформления грузов, пересечения границы. Например, пункт пропуска "Берестовица" стал четвертым в стране, где с 10 октября используется так называемая бестранзитная технология.

"Раньше для груза, следующего в адрес получателя в нашей стране, еще на пограничном пункте таможенного оформления открывалась процедура таможенного транзита. Потом груз должен был прибыть на внутренний пункт таможенного оформления. Там сотрудник таможни закрывает процедуру транзита, осматривает груз, выполняет другие необходимые процедуры. Сегодня же это звено таможенного транзита исключается. Это существенный эффект для бизнеса во времени, скорости и, конечно, деньгах", - отметил Юрий Сенько. Он подчеркнул, что таможенный комитет будет инициатором строительства таких объектов инфраструктуры непосредственно у пунктов пропуска, что позволит оказывать в приграничных пунктах таможенного оформления весь комплекс услуг для получателя и отправителя груза.

ТЛЦ возле "Берестовицы" включает складской корпус площадью более 5 тыс. кв.м, административно-бытовой комплекс на более чем 2,3 тыс. кв.м, стоянки для легкового и грузового автотранспорта, два контрольно-пропускных пункта и здание инженерного обеспечения площадью 7 тыс. кв.м. ТЛЦ обеспечен водоснабжением и системой очистки сточных вод.

К концу 2020 года на ТЛЦ "Бремино-Берестовица" планируется организовать более 110 рабочих мест.-0-

Фото ООО "Бремино групп"

Теги
граница Гродненская область логистика транспорт
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