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10 марта 2021, 19:28

Крутой: оптимизация производственных площадок "Гомсельмаша" будет способствовать развитию предприятия

В сборочном цехе. Фото из архива
В сборочном цехе. Фото из архива

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оптимизация производственных площадок "Гомсельмаша" будет способствовать развитию предприятия. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой во время встречи с коллективом машиностроителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Машиностроители интересовались вариантами возможной оптимизации производственных площадок предприятия. "Действительно, завод имеет достаточно большую территорию - одну из самых больших в стране. И не раз звучала мысль, что на этой территории можно разместить и площадки других промпредприятий. С моей точки зрения, это был бы идеальный вариант задействования этой территории. С учетом того, что эти площадки разбросаны на большом количестве гектаров, разработаны два варианта оптимизации. Один предполагает освобождение участка земли примерно в 27 га, второй - в 140 га. Это сделает завод более компактным, при этом увеличив объемы производства и экспорта комбайнов в натуральных единицах", - рассказал Дмитрий Крутой.

Замглавы Администрации Президента также отметил, что было предложение создать на этой территории своеобразный технопарк с сохранением промышленного профиля площадки. "Здесь есть соответствующие коммуникации и другие преимущества для организации полноценного технопарка с промышленным уклоном. Некое подобие сейчас будет создаваться на площадке мотовелозавода. Есть интерес к этой теме и предложения от желающих получше узнать эту идею и поучаствовать в ее реализации. Думаю, и у гомельской площадки, если мы к этому придем, будет хорошее будущее", - сказал он.

Дмитрий Крутой также напомнил, что ранее озвучивалась тема выделения части заводских территорий под строительство жилых кварталов, однако по санитарным нормам и правилам это невозможно.

Оптимизация территории холдинга связана только с развитием предприятия, заверил заместитель главы Администрации Президента. "Основная стратегия и планы предусматривают увеличение производства примерно в два раза. И это только начало дальнейшего развития. Ведь раньше на определенных этапах развития "Гомсельмаш" имел очень высокие показатели: объемы производства были $0,5 млрд и экспорт составлял более $300 млн. В нынешних рыночных реалиях мы идем с высокими темпами, но они уступают тем позициям. В идеале хотелось бы выйти на общий объем производства в $500 млн и $300-320 млн - по экспорту. Это будут совершенно другие финансово-экономические показатели развития предприятия. При этом будем повышать и заработную плату, чтобы люди чувствовали, что все планы и стратегии не остаются на бумаге. Что эффект и отдача есть", - резюмировал Дмитрий Крутой. При этом, по его словам, будет продолжаться комплексное обновление производства, развитие конструкторского сектора, поддержание общего технологического уровня предприятия.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-

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