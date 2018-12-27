"Крылья Ангелов" собирают минчан на пробежку утром 1 января

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Крылья Ангелов" 1 января устраивает уже традиционный новогодний пробег - "Утринос-2019", сообщили БЕЛТА организаторы.

"Нашей традиции начинать новый год с пробежки исполняется три года. Причем если "Утринос-2017" бежали три человека, то в 2018 году - около шестидесяти. К утру 27 декабря на "Утринос-2019" зарегистрировались более 40 человек", - отметили организаторы.

Они приглашают всех любителей бега присоединиться к инициативе, чтобы встретить утро нового года бодро - пробежав 10 км комфортным для себя темпом по притихшим центральным улицам Минска. "Для нас еще вовсю горят праздничные огни, нам сигналят первые водители и приветливо машут метлами дворники", - завлекают представители команды.

С января 2017 года в Минске по инициативе социально-благотворительного спортивного учреждения "Команда "Крылья ангелов" и при поддержке Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике и кафедры лечебной физкультуры Белорусского государственного университета физической культуры открылся одноименный инклюзивный спортивный клуб. Он вырос в социально значимый проект, направленный на развитие инклюзивного спорта и преодоление социальной изоляции. Сегодня клуб "Крылья Ангелов" объединяет семьи с детьми с инвалидностью, а также любителей бега, которые выступают в роли спортивных волонтеров, и будущих специалистов в области лечебной и адаптивной физической культуры - студентов БГУФК.-0-