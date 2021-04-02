Крытая футбольная площадка открылась в Лиде

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде открыли крытую футбольную площадку с искусственным покрытием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Лидского райисполкома.

Мини-футбольное поле с современным искусственным покрытием возвели рядом со стадионом "Старт". Площадка накрыта каркасно-тентовой конструкцией, впервые в стране использовавшейся для спортивного сооружения. Покрытие для площадки безвозмездно предоставила Белорусская федерация футбола, все остальные расходы взял на себя местный бюджет.

Манеж стал еще один объектом спортивного ядра Лиды. Рядом с футбольным стадионом расположены ледовый дворец и спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Все объекты востребованы и пользуются популярностью у жителей Лиды. Новая площадка будет работать с утра до позднего вечера. В утренние и дневные часы на поле будут тренироваться юные футболисты. Можно проводить здесь соревнования. Планируется оказывать платные услуги и предоставлять площадку в аренду для всех желающих.

"Появление таких объектов - результат сотрудничества органов госуправления и федераций видов спорта. Недавно в Гродно открывали теннисные корты, сейчас футбольный манеж. Благодаря этому новые возможности открываются для развития массового спорта, без которого невозможен и спорт высоких достижений. Это место, где дети будут проводить время, научатся общаться, станут крепче и здоровее", - отметил во время открытия манежа председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что важно уделять внимание строительству не только профессиональных арен, но и площадок для занятий спортом для всех желающих.

Совершенствование футбольной инфраструктуры в регионе продолжается. Полноформатные поля с искусственным покрытием недавно были открыты в Гродно и Волковыске, мини-футбольные площадки - в Свислочи и Вороново. В 2021 году новое искусственное покрытие появится на футбольных стадионах в Щучине и Мостах, а мини-футбольную площадку планируют открыть в горпоселке Мир Кореличского района.-0-