Крытый футбольный манеж возведут в Могилеве до конца года

19 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве на территории городской СДЮШОР №7 по улице Якубовского приступили к строительству крытого футбольного манежа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Это будет одноэтажное сооружение, состоящее из игрового поля размером 105 на 68 м накрытого специальным воздухоопорным сооружением. Здесь установят оборудование, которое позволит как подавать теплый воздух, так и проводить кондиционирование. Новый спортивный объект будет предназначен для тренировок и проведения игр юношеских, юниорских и молодежных команд, в том числе международного уровня. Рядом разместится административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, тренерскими и медицинским блоком.

"Ввод в строй этого спортивного объекта придаст новый импульс развитию футбола в городе на Днепре, - отметили в Могилевском горисполкоме. - Ведь это позволит тренироваться в благоприятных условиях даже в холодное время года. Строительные работы ведутся согласно утвержденному графику. Мы рассчитываем начать тренировки и провести здесь первые матчи уже в декабре текущего года".

Реализация проекта ведется по инициативе Белорусской федерации футбола. Она берет на себя и часть финансовых расходов. Строительство футбольного манежа обойдется в Вr4,2 млн. Аналогичные сооружения уже возведены в Бресте и Минске, в текущем году - в Витебске и Гомеле. Крытый футбольный манеж в Могилеве будет отличаться от уже построенных и готовящихся к пуску наличием трибун на 500 зрителей.-0-