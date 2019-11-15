Крытый манеж для тренировок по пожарно-спасательному спорту планируют открыть в Гомеле к 2022 году

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крытый манеж для тренировок и соревнований по пожарно-спасательному спорту планируют открыть в Гомеле к 2022 году. Об этом сообщил журналистам начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский после церемонии награждения юных спортсменов, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый спортивный объект появится в Центральном районе Гомеля при поддержке Гомельского облисполкома. Он будет содействовать подготовке юных представителей пожарно-спасательного спорта к мировым и республиканским первенствам. Ориентировочно манеж примет первых спортсменов через два года.

Сегодня отличившихся на состязаниях республиканского и международного класса гомельских ребят чествовали в областном управлении МЧС. В этом году в составе сборной Беларуси они представляли страну на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди юниоров в российском Саратове, где показали высокий уровень мастерства.

В числе награжденных - бронзовый призер чемпионата мира в общекомандном зачете Наталья Казанцева, серебряный призер в общекомандном зачете Максим Шевелев, серебряный призер чемпионата мира по подъему по штурмовой лестнице и призер международных соревнований по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями Анастасия Охотникова. На пьедестал мирового чемпионата поднималась и Полина Кушнеренко, опередившая всех конкурентов в подъеме по штурмовой лестнице и установившая новый рекорд для страны.

Неоднократная чемпионка Беларуси и победительница международных соревнований по пожарно-спасательному спорту, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года (Болгария) Полина Кушнеренко учится в 10 классе средней школы №21 Гомеля. "К золотой медали на чемпионате мира шла два года. В 2018-м стала серебряным призером по преодолению 100-метровой полосы и бронзовым - по подъему по штурмовой лестнице. Сейчас стала еще сильнее, собралась и достигла заветного", - рассказала спортсменка.

В пожарно-спасательный спорт девушка пришла три года назад по приглашению тренера. "Я не люблю сидеть на месте, поэтому в тот же день пришла на свою первую тренировку. Понравилось - решила продолжить. Сейчас тренировки проходят 5 раз в неделю. Да, устаю, ведь у меня еще есть учеба. Но мне нравится пожарно-спасательный спорт, я отдаюсь ему на 100%, не замечая нагрузки, и получаю удовольствие", - призналась юная чемпионка. Тренировки проходят в школе, в легкоатлетическом манеже и при областном управлении МЧС. Раскрывать амбициозные планы на будущее она не стала, но призналась, что, как и у каждого спортсмена, есть здоровый интерес к достижению большего.

За высокие достижения в пожарно-спасательном спорте и активное участие в спортивных мероприятиях ведомства ребятам вручили грамоты и подарки областного управления МЧС. Также высокий уровень гомельчан отметил тренер сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Дмитрий Мелашунас. За отличную подготовку юных спортсменов он наградил тренеров детской сборной региона Игоря Малыгина и Вячеслава Ященко.

"Гомельская область по пожарно-спасательному спорту - одна из передовых. И это молодое поколение - наше будущее, которым мы будем гордиться. В целом в мире сильнее наших белорусских спортсменов нет", - подытожил начальник областного управления Сергей Дичковский.-0-