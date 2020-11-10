"Кто, если не мы" - студенты-медики о работе в ковидных отделениях

Около сотни старшекурсников Витебского медуниверситета пришли в больницы областного центра помогать врачам лечить пациентов с COVID-19. О борьбе с неизвестной болезнью, самых сложных моментах в ковидных отделениях и реакции родных на решение уйти добровольцем в разгар пандемии они рассказали газете "7 дней".

"А кто людям поможет, если мы все будем сидеть дома"

Ежегодно десятки студентов-медиков, окончив третий курс, устраиваются средним медицинским персоналом, ведь именно так проще всего получить представление о выбранной профессии и опыт, а еще подзаработать. Однокурсники Ольга Ярошевич и Олег Черноков были среди тех, кто трудоустроился в Витебскую областную больницу в один день - 1 декабря 2018 года.

С начинающими медработниками общаемся после обеда - это единственное свободное у них время. Утром - занятия в университете, вечером - оба заступают на ночную смену.

"Когда весной в СМИ стали появляться статьи о том, что в соседних странах зарегистрированы первые случаи COVID-19, естественно, мы не понимали, с чем придется столкнуться, и придется ли вообще - до конца не верили в то, что коронавирус дойдет и до нас. Но ситуация обострялась, постепенно наше эндокринологическое отделение начали перепрофилировать. На время медперсонал перевели в соседнее, где находились контакты первого уровня", - вспоминает Ольга.

Перчатки, халаты, респираторы - медработников сразу обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты. Но все равно было страшно: в тот момент никто в мире не знал, как бороться с коронавирусом. Однако об увольнении студенты даже не задумывались - ни тогда, в первую волну, ни сейчас, во вторую.

"Если выбираешь медицинский, ты не вправе отказаться от работы из-за того, что появился коронавирус или еще какая-то неизвестная болезнь. А кто людям поможет, если мы все будем сидеть дома? Хотя своим родственникам было сложно объяснить, почему остаюсь в больнице, - рассказывает Ольга. - Перед одной из первых смен, когда в отделение только начали поступать пациенты с COVID-19, я решила подстраховаться и купить себе личный защитный костюм. Но ни в магазине медицинской одежды, ни даже в строительном ничего нужного не нашла. Тогда мы с подругой нашли плотную ткань и за ночь сшили костюм. К счастью, он так и не пригодился, когда пришла в больницу, вся спецзащита у нас была. Сейчас это кажется смешным, но в тот момент мы не знали, чего ждать, поэтому готовы были защищать себя и близких любым способом".

С тем, что могут заразиться сами, студенты смирились - медицину каждый из них выбрал осознанно. А вот за близких было страшно. Ольга на время первой волны ограничила контакты с родственниками и переехала из общежития к коллеге. Олегу в этом плане было сложнее: молодой человек живет с родителями и братом.

"Переехать не было возможности, поэтому постоянно переживал из-за того, что могу принести инфекцию домой. Нашли выход: в прихожей соорудили что-то вроде шлюза. Заходя домой, сразу шел в душ, а вещи убирал в закрытый контейнер", - рассказывает молодой человек.

Первые недели выдались особенно тяжелыми. С таким количеством пациентов до этого медработники не сталкивались.

"Были смены, когда вечерние капельницы заканчивали ставить только к двум ночи. Но постепенно выстроили систему. Сейчас все налажено, лекарств и средств индивидуальной защиты тоже хватает. Не скажу, что работать стало проще. Но определенно легче, потому что мы знаем, чему противостоим. Справились с первой волной, справимся и со второй", - уверена Ольга.

Хотя здесь многое зависит не только от врачей, но и от самих граждан. А они стали более безответственными. Пациенты из других отделений совершенно не боятся коронавируса, не носят маски. Осознание появляется, лишь когда попадают в больницу с подтвержденным COVID-19.

"Моя мама медик, она как никто поняла, почему я решился на это"

В апреле в перепрофилированное эндокринологическое отделение областной больницы устроился еще один студент ВГМУ Илья Голубцов. В добровольцы пошел, потому что количество зараженных в стране увеличивалось, а пациентами становились в том числе медработники. Врачи нуждались в помощниках.

"Когда ты каждый день видишь данные Минздрава, читаешь о новых случаях заражения, начинаешь бояться. Даже не столько за себя, сколько за близких, особенно бабушек и дедушек. Но у каждого из нас есть долг, это наша будущая профессия. Страшно всем, бесстрашных людей не бывает. Но ты перебарываешь это чувство и идешь помогать. Хорошо помню свою первую смену. Многие практические навыки тогда пришлось вспоминать на ходу. Поначалу эмоционально тяжело было находиться в ковидных костюмах, постоянно обрабатывать себя", - рассказывает студент.

Родители Ильи желание сына пойти работать поддержали: "Моя мама медик, она как никто поняла, почему я решился на это. Отец тоже поддержал мой выбор. Когда первая волна пошла на спад, решил остаться в этом отделении и дальше получать опыт в практическом здравоохранении. Сейчас, во вторую волну, все мы видим статистику Минздрава и понимаем, что болеет много людей. Тем не менее работать проще. У нас есть нужный опыт, отработанные навыки. Мы знаем, что и как делать".

"Впервые на моих глазах выздоровевший мужчина плакал"

Елена Козарь записалась в добровольцы в конце апреля - сразу же, как университет объявил о возможности помочь врачам. "К тому моменту нас перевели на дистанционное обучение. Я уже неделю была дома с родителями. Но узнав о том, что нужна помощь, собрала вещи и купила билет до Витебска. Родители были против, сестра плакала, поэтому я сказала, что все студенты обязаны вернуться", - говорит Елена.

Девушку определили в реанимационное отделение областной клинической больницы. Учиться многим вещам приходилось в экстремальных условиях. В больнице всегда есть "чистая" реанимация, где лежат люди без коронавируса, и две "грязных", куда определяют пациентов с подтвержденным COVID-19. Сейчас Елена занята в первой, но, говорит, ты никогда не можешь быть уверен на сто процентов, что пациент не инфицирован.

"В первую волну три месяца работала в "грязной" зоне. Смена начиналась с того, что я заходила в шлюз, надевала костюм и отправлялась в реанимацию. А дальше никто не знает, что может произойти. Бывает так, что ты смотришь на жизненные показатели пациента и начинаешь реанимировать его. Самое страшное в такие минуты осознавать, что линия пульса становится прямой. К сожалению, так иногда бывает", - отмечает Елена.

Но и чудеса для этого отделения не редкость. Ради них, говорит девушка, стоит продолжать работать: "Бывают настолько сложные смены, что после них тебе хочется не то что уволиться, уйти из всей медицины. Но потом случается чудо - и глаза загораются, ты снова веришь в эту профессию. У нас в реанимации находился мужчина сорока лет. Он был одним из тех, кто, пролежав на аппарате ИВЛ больше месяца, смог самостоятельно дышать. Это было настоящим чудом. Никогда не забуду, как подбадривали его, поздравляли, а он плакал и говорил спасибо. Впервые на моих глазах мужчина плакал".

Всем студентам медвузов, работающим в больницах, выплачивают зарплату. Те, кто взаимодействует с инфицированными пациентами, получают доплаты.

Юлия ГАВРИЛЕНКО,

газета "7 дней".-0-