Кубок ГГУ по тестированию разыграют лицеисты и гимназисты Гомельской области

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальное состязание "Кубок ГГУ по тестированию" пройдет в Гомеле 14 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины.

Участниками станут команды ведущих учреждений общего среднего образования области. На интеллектуальный старт выйдут представители Гомельского государственного областного лицея, Мозырского государственного областного лицея, гимназии №10 Гомеля, гимназии №14 Гомеля, гимназии №51 Гомеля, гимназии №1 Жлобина, гимназии Светлогорска, гимназии Добруша, гимназии имени Я.Купалы Мозыря. Выпускники этих учреждений показывают стабильно высокие результаты на централизованном тестировании. Вместе с ними за Кубок ГГУ посоревнуется команда подготовительного отделения вуза.

В программу включены восемь учебных предметов: биология, химия, физика, математика, история Беларуси, английский, белорусский и русский языки. Задания разработаны преподавателями университета.

Состязание пройдет в форме компьютерного тестирования с использованием системы дистанционного обучения вуза "Тьютор" (tutor.gsu.by) с последующими учебно-консультационными занятиями по предметам. Каждый член команды проходит тестирование только по одной учебной дисциплине. Отметки выставляются по 100-балльной шкале. Результаты участников суммируются и определяется общий балл команды. Победитель получит кубок интеллектуального состязания. Награду вручат команде 28 марта в день открытых дверей университета.

Интеллектуальный конкурс "Кубок ГГУ по тестированию" - не имеющий аналогов образовательный проект университета, направленный на активизацию подготовки учащихся к централизованному тестированию.

Организатор - ГГУ имени Ф.Скорины. Арбитрами выступают главное управление образования Гомельского облисполкома и Региональный центр тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи.-0-