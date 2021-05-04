Кубраков представил нового начальника УВД Минской области

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков представил личному составу УВД Минского облисполкома нового начальника - генерал-майора милиции Александра Астрейко, сообщили БЕЛТА в УВД.

Министр охарактеризовал Александра Астрейко как грамотного и профессионального офицера. Глава ведомства подчеркнул, что помимо выполнения задач по повышению уровня общественной безопасности следует уделять больше внимания личному составу - вникать в проблемные вопросы каждого сотрудника милиции.

Начальник УВД пообещал добиваться повышения результатов в обеспечении в регионе надлежащего уровня правопорядка, безопасности граждан, охраны их жизни и здоровья, при этом не забывая о сплоченности милицейского коллектива.

Александр Астрейко родился 22 декабря 1971 года в городе Копыль Минской области. В 1993 году окончил Минское высшее военное командное училище, в 2000 году - Академию МВД.

Службу в органах внутренних дел начинал в 1993 году с должности участкового инспектора ИДН Копыльского РОВД. После стал начальником отделения охраны правопорядка и профилактики.

В 2002 году его перевели на должность заместителя начальника Слуцкого РОВД - начальника милиции общественной безопасности. А год спустя он уже возглавлял райотдел. Руководил ОВД до 2008 года, после чего был назначен начальником Солигорского РОВД.

С 2014 года Александр Астрейко служил в должности заместителя начальника УВД Минского облисполкома - начальника МОБ. Руководителем УВД Брестского облисполкома Александр Вячеславович был назначен в 2017 году. Спустя год, 30 июня 2018 года, ему было присвоено специальное звание генерал-майора милиции.

Начальником УВД Миноблисполкома был назначен 30 апреля. -0-