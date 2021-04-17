Кубраков: важно не только наводить порядок во время субботника, но и поддерживать его

17 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно не только наводить порядок во время субботника, но и постоянно его поддерживать. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА министр внутренних дел Иван Кубраков, который сегодня во время республиканского субботника участвует в благоустройстве территории памятника батальону милиции капитана К.Г.Владимирова в деревне Гаи Могилевского района.

"Чистоту наших улиц и порядок на них видят все. Везде, где бы ни находился человек, - порядок. Люди с детства приучаются к чистоте. И если мы с вами не наведем порядок, его нигде не будет. Наша задача, всех граждан страны не только наводить, но и поддерживать этот порядок", - сказал Иван Кубраков.

Во время субботника

"В этом году мы немного поменяли формат субботника в органах внутренних дел. Наши коллеги, сотрудники милиции, трудятся в парках, скверах, проводят благоустройство на объектах органов внутренних дел - высаживают деревья. Если раньше аппарат министерства работал в Минске, то в этом году руководители, их заместители выехали в регионы и трудятся на разных объектах во всех городах нашей республики, - рассказал Иван Кубраков. - Мы сегодня благоустраиваем территорию возле памятника погибшим во время Великой Отечественной войны сотрудникам милиции. Он уникален в своем роде, ведь, согласно архивным данным, это единственный памятник погибшим сотрудникам милиции на всем постсоветском пространстве. Именно сводный отряд батальона одним из первых принял бой и защищал город от немецко-фашистских захватчиков. 250 сотрудников милиции сражались на этой высоте. Из них в живых осталось только 19 тяжелораненых милиционеров. Это настоящий подвиг и героизм, потому что ни один из сотрудников не ушел с этой высоты. Хотя на вооружении у наших ребят были винтовки и ручные гранаты, а у врагов были танки, тяжелое вооружение и превосходящая в несколько раз численность. 6 дней и ночей держали милиционеры эту высоту. О героизме наших сотрудников говорит и тот факт, что когда 18 июня на этой высоте не осталось ни одного милиционера, фашисты еще три дня боялись на нее подниматься".

Участниками субботника стали начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя, начальник Могилевского института МВД Валерий Полищук, руководители аппарата МВД и некоторых правоохранительных ведомств области, сотрудники УВД вместе с детьми, курсанты Могилевского института МВД и кадеты Могилевского областного кадетского училища. Они расчистили фрагменты траншей, вырубили лишние кустарники, благоустроили братское захоронение, покрасили цифры на постаменте мемориала и высадили около десятка елей.

"Мы чтим память коллег, погибших во время Великой Отечественной войны. Мы помним каждого героя, защищавшего Родину, и передаем эту память подрастающему поколению. Мы трудимся здесь с курсантами Могилевского института МВД и учащимися Могилевского кадетского училища, ведь именно они должны помнить об этом героизме, а на героизме мы должны воспитывать молодое поколение", - добавил Иван Кубраков.

После благоустройства все присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома