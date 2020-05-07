Кубраков: военные подвиги служат примером для молодого поколения

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подвиги в Великой Отечественной войне служат примером для молодого поколения. Такое мнение высказал сегодня начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Офицеры во время Великой Отечественной войны, молодые парни вели за собой не только роты, но и батальоны. Они вели в бой тех, кто старше их в два, а то и в три раза, находили нужные слова для этих людей, которые в отцы годятся. Выполняли приказы и распоряжения, если надо, отдавали свои жизни, чтобы выполнить ту или иную задачу. Мы стараемся сегодня воспитывать наших офицеров именно на этих подвигах", - отметил Иван Кубраков.

Сегодня руководство ГУВД Мингорисполкома возложило цветы к стеле "Минск - город-герой" и почтило память погибших в Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня Победы возле стелы "Минск - город-герой" ряду сотрудников столичной милиции вручены специальные звания. Как отметил Иван Кубраков, проводить такие мероприятия в памятных местах стало хорошей традицией. Он выразил уверенность, что сотрудники милиции будут с честью носить на плечах врученные им сегодня погоны.-0-

Фото Андрея Покумейко