Кубраков вручил госнаграды сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск МВД

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске на территории войсковой части 3214 министр внутренних дел Иван Кубраков вручил государственные награды сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Высокие государственные награды, среди которых ордена "За службу Родине", медали "За отличие в охране общественного порядка", "За отвагу", получили более 100 человек.

В это же время аналогичные торжества состоялись в Бресте и Могилеве.

На прославленном Буйничском поле награды милиционерам и военнослужащим Могилевского, Витебского и Гомельского гарнизонов вручил первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

А в легендарной Брестской крепости награды из рук заместителя министра внутренних дел Сергея Хоменко получили лучшие сотрудники и военнослужащие Брестской и Гродненской областей.-0-