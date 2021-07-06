Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Курган Славы" прошло торжественное собрание в честь 85-летия со дня образования Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь. Награды сотрудникам ГАИ вручил министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

В мемориальном комплексе сегодня собрались около 50 сотрудников ГАИ Минской области, чтобы услышать слова поздравления и благодарности за свою службу от руководителей органов местной исполнительной власти, получить награды за высокие результаты в работе. "Специфика работы в органах внутренних дел особенная. Госавтоинспекция призвана 24 часа в сутки сохранять жизнь и здоровье граждан на дорогах страны. Сотрудники этой структуры ежедневно работают с правонарушителями, предупреждают дорожно-транспортные происшествия и всегда могут прийти на помощь гражданам. Вы честные, порядочные, человечные и профессионалы своего дела. Это не моя оценка, а граждан, которым вы постоянно оказываете помощь", - сказал Иван Кубраков.

С праздником присутствующих поздравил и председатель Миноблисполкома Александр Турчин. "Ваша работа сопряжена с немалыми трудностями и опасностями. Каждый из вас - пример мужества и самоотдачи, решительности и выносливости. Символично, что сегодня мы собрались в таком знаковом для каждого белоруса месте - у "Кургана Славы". Он воплощает собой справедливость, а это то, что каждый участник дорожного движения ждет от инспектора ГАИ. Профессионализм, тактичность, неравнодушие - те качества, которые сполна присущи сотрудникам этого ведомства", - сказал губернатор.

Александр Турчин

Александр Турчин также отметил, что во многом сотрудникам дорожно-патрульной службы выполнять обязанности помогают современные средства связи, компьютеры, точные измерительные приборы, доступ к информационным базам. В том числе и служебный транспорт, поэтому в честь юбилейной даты автопарку ГАИ Минской области сегодня подарили 19 новых автомобилей Geely.

Госавтоинспекторы и в праздники, и в будни работают для обеспечения законности, правопорядка и безопасности. Специалистов, добившихся наиболее высоких результатов в служебной деятельности, наградили сегодня нагрудными знаками "За выдатную службу", "За адзнаку" и "Выдатнiк ДАI". Некоторые из присутствующих отмечены благодарностями от министра внутренних дел и председателя Миноблисполкома. Среди них - начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД подполковник милиции Евгений Ильюшенок, который работает в сфере 15 лет. "Посторонних людей в Госавтоинспекции нет, потому что работа достаточно тяжелая. Те, кто не выдерживает ненормированного рабочего графика, ранних подъемов и редких выходных, - уходят. Наша работа - это еще и выезды на смертельные ДТП, где видишь боль и горечь людей, потерявших близких. Порой сложно, но сил придает понимание, что ты все же помогаешь большинству сохранять жизни, а также семья и вот такие награды, которые показывают, что силы не потрачены зря, а отданы на полезное дело", - рассказал он.

Во время церемонии также состоялось возложение цветов к подножию монумента "Курган Славы".-0-

Фото Оксаны Манчук