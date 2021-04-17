Кухарев: благоустройство Минска помогает ему стать еще более уютным и комфортным

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благоустройство Минска помогает ему стать еще более уютным и комфортным. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, который вместе с сотрудниками комитета сегодня благоустраивал столичный парк имени 50-летия Великого Октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"На субботник пришел с хорошим настроением. Ведь это то мероприятие, на которое люди идут и понимают, что городские территории они приводят в порядок в первую очередь для себя. Мы приглашаем минчан присоединяться к благоустройству Минска, чтобы он стал еще более уютным и комфортным", - сказал Владимир Кухарев.

Сотрудники Мингорисполкома убрали поросль в части парка, распилили упавшие и сухие деревья, расчистили и благоустроили дорожки. На этой территории в дальнейшем сделают уютную зону отдыха, где жители столицы смогут прогуливаться и отдыхать с комфортом.-0-