Кухарев и посол Китая обсудили сотрудничество Минска с городами КНР

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Беларуси Се Сяоюном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Владимир Кухарев и Се Сяоюн обсудили ранее подписанные соглашения о сотрудничестве между Минском и городами Китайской Народной Республики. Всего столицей заключено 20 договоров, среди которых четыре о побратимстве с городами Пекин, Чанчунь, Шанхай и Шэньчжэнь.

Се Сяоюн и Владимир Кухарев

На встрече также затронули вопросы совместной торгово-экономической деятельности. В январе - мае текущего года товарооборот Минска с КНР составил $730,6 млн, а в прошлом году за аналогичный период - $613,8 млн. В основном в Китай в этом году экспортируют лесоматериалы, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки сгущенные, масло рапсовое, схемы электронные интегральные и микросборки, дубленые или выделанные меховые шкурки, измерительные или контрольные приборы, коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, аппаратуру для измерения или контроля электрических величин, носители готовые для записи звука. Основные экспортеры - РУП "Беллесэкспорт" ($9,1 млн), ООО "Бэст мит компания" ($5,7 млн), ЗАО "Мясо-молочная компания" ($5,6 млн), ЗАО "Мобиора" ($5,0 млн) и ОАО "Интеграл" - УКХ "Интеграл" ($3,1 млн).

Из Китая в Минск поступают телефонные аппараты, части, предназначенные для аппаратуры товарных позиций, вычислительные машины и их блоки, обувь на подошве и с верхом из резины, обувь с верхом из текстильных материалов, части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций, приборы и устройства, применяемые в медицине и др.-0-

Владимир Кухарев

Се Сяоюн

Фото Рамиля Насибулина