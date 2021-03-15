Кухарев юным минчанам: государство защищает права граждан как главную ценность

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 юных минчан сегодня в столичной ратуше получили паспорта из рук главы города, заслуженных людей, общественных деятелей нашей страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поздравил ребят со значимым в жизни событием, а также с Днем Конституции Республики Беларусь. "Как граждане вы получаете гарантии безопасности и неприкосновенности. Где бы вы ни находились, государство примет все меры, чтобы обеспечить ваши конституционные права, - сказал Владимир Кухарев. - Помните, что вы граждане Беларуси, и делайте все для процветания родной страны, для того, чтобы ее авторитет в мире только рос".

Торжественная церемония является традиционным элементом всебелорусской патриотической акции "Мы - граждане Беларуси". Отличники учебы, активисты, участники научных, творческих соревнований и конкурсов получают самый главный в жизни документ - паспорт гражданина Республики Беларусь.

"Для меня это большая честь - получить паспорт в такой обстановке, - признался учащийся кадетского класса средней школы №152 Владислав Федоринчик. - Я получаю больше прав и обязанностей, становлюсь полноправным гражданином. К этому нужно относиться серьезно и с гордостью".

/Будет дополнено/.-0-