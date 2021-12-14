Кухарев: юным минчанам во время акции "Наши дети" вручат более 56 тыс. подарков

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юным минчанам во время акции "Наши дети" вручат более 56 тыс. подарков. Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время торжественного открытия городской новогодней благотворительной акции "Наши дети" в Минском государственном дворце детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране стало доброй традицией в преддверии новогодних праздников проводить акцию "Наши дети". Мы сделаем все возможное, чтобы в период ее реализации ни один ребенок не остался без внимания. Сегодня все организации и предприятия участвуют в этом событии. Мы подготовили свыше 56 тыс. подарков для юных минчан, которые будут вручены детям во время добрых и веселых праздничных мероприятий. Надеюсь, дети получат радость и удовольствие от того, что мы для них запланировали во всех районах Минска", - сказал Владимир Кухарев.

Во дворце ребятам покажут новогоднее представление "Принцесса Снежинка и Волшебные часы", после чего Дедушка Мороз вручит подарок каждому участнику праздника. На площадке для ребят организовали веселые интерактивные зоны. Юные жители столицы могут поиграть с большими шарами, поучаствовать в интеллектуальном соревновании и потанцевать.

Заряд праздничного настроения получают также десятиклассницы средней школы №122 Минска Марта и Лиза. "Шли за новогодним настроением. На площадке сияют огоньки, елка, ходят сказочные персонажи и играет оркестр - все очень красиво. Можно даже поучаствовать в разных играх. Для детей сделали классный праздник", - поделились впечатлениями девочки.

Среди активных участников интерактивных развлечений - пятиклассник Федор из средней школы №56. "Пришел сюда с друзьями. Круто, доволен. Есть игры с мячиками, цифрами, можно танцевать с героями мультфильмов и фотографироваться. Это мое первое зимнее мероприятие в этом году, и оно удалось", - сказал он.

Во время новогоднего марафона праздники пройдут во всех учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, детских домах и семейного типа, социально-педагогических центрах и приютах Минска.-0-