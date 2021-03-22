Кухарев: критические дефекты на столичных дорогах надо устранить до конца недели

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил дорожным организациям до конца недели максимально устранить критические дефекты на дорогах столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Проблему ямочности на дорогах затронул на оперативном совещании в Мингорисполкоме Владимир Кухарев.

Глава города обратил внимание на то, что этой весной на улицах столицы количество неровностей на дорожном полотне критическое. Все они вызваны недостаточным вниманием к профилактике в минувшие годы. Дорожным службам поручено больше внимания уделять профилактике и своевременному уходу за полотном в дальнейшем.

Также в Минске продолжается текущий ремонт подземных переходов, работы завершатся к 1 мая. Убрать остатки песка с улиц, привести в порядок навесы на остановках общественного транспорта, подготовить к весенним дождям ливневую канализацию предстоит до середины апреля.

Снижение объемов сверхнормативного незавершенного строительства тоже обсудили на совещании. Владимир Кухарев потребовал рассмотреть каждый подобный случай в отдельности и выработать соответствующие решения по вводу в эксплуатацию проблемных объектов.-0-

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