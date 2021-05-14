Кухарев: льготы студентам на проезд вводить не планируем

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вводить льготы на проезд в общественном транспорте для студентов в Минске не планируют. Об этом сегодня сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи со студентами Белорусского государственного экономического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большинство студентов ежедневно добираются в учебное учреждение на общественном транспорте, что довольно накладно в финансовом плане, - сказала студентка второго курса Юлия Пиляр. - Деньги идут и на другие нужды, поэтому хотелось бы, чтобы студентам предусмотрели если не бесплатный проезд, то хотя бы какие-нибудь льготы".

Владимир Кухарев ответил, что в Минске цена на билет в общественном транспорте по сравнению с другими столицами низкая, ведь практически половину его стоимости оплачивает государство. "Ежегодно Минск перечисляет около Br350 млн на удешевление билетов для населения. Таким образом, себестоимость поездки превышает реальную цену билета. В некотором роде он тоже выходит населению со скидкой, поэтому льготы вводить не планируем", - сказал глава города.-0-