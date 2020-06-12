Кухарев: надо усилить ответственность местных властей за работу ЖКХ

12 июня, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Необходимо расширить полномочия и усилить ответственность местных органов власти за работу жилищно-коммунального хозяйства, и для этого внести соответствующие поправки в законодательство. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, комментируя основные итоги совещания в Полоцке с участием главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо подкорректировать законодательство в части расширения полномочий, усиления ответственности местных органов власти за работу жилищно-коммунального хозяйства", - сказал вице-премьер. По его словам, соответствующие подходы были поддержаны Президентом на совещании по развитию ЖКХ.

Что касается дальнейшего совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства, Владимир Кухарев заметил: "Это процесс непрерывный, работа в этом направлении будет продолжаться постоянно".

"Сфера ЖКХ должна быть гибкой, подстраиваться под те проблемы, вопросы, которые ставят люди", - подчеркнул вице-премьер.-0-