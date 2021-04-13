Кухарев нацелил МДК на поиск вариантов коммерческого строительства

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На эту пятилетку город обеспечил загрузку мощностей Минского домостроительного комбината возведением жилья для нуждающихся. Однако предприятию нужно искать дополнительные варианты для увеличения прибыли. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава столицы подчеркнул: для города развитие МДК важно как для выполнения задач по вводу жилья, так и для обеспечения работой и достойной зарплатой коллектива.

"Договорились, что домостроительный комбинат будет заниматься вопросом жилья для нуждающихся. Расписали объемы загрузки на пятилетку. Но это базовые гарантии, которые город предлагает предприятию. Останавливаться на этом не надо, потому что прибыль от строительства жилья для нуждающихся ограничена. Надо самим искать небольшие площадки под коммерческое жилье, в том числе со сносом. Изыскивать финансы для этого сноса. И строить полноценное коммерческое жилье на продажу. Прибыль 8% - это не предел", - сказал он. И поручил главе администрации Фрунзенского района подключиться к поиску и выделению таких площадок.

Владимир Кухарев подчеркнул: чтобы быть конкурентными на рынке, надо работать над качеством. Для этого каждый год проводить какую-то модернизацию. А чтобы себестоимость квадратного метра была доступной, наращивать объемы. В том числе искать территории уже за пределами городской черты, выходить на площадки в городах-спутниках.

По словам директора комбината Юрия Серегина, сейчас предприятие преодолело трудности минувшего года. Вопрос загрузки МДК, обеспечения людей работой решен. Есть план по выходу на среднюю зарплату Br1410 к концу этого года.

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