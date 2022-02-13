Кухарев о городах-спутниках: сегодня много желающих поселиться в Смолевичах

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ рассказал, что на сегодняшний день среди жителей Минска есть спрос на жилье в Смолевичах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Проблему разрастания Минска можно решить лишь одним способом – активным строительством в городах-спутниках. На данный момент в Смолевичах ведется строительство ряда домов. Всего их запланировано 19, и в следующем году они будут завершены. Сегодня есть очень много желающих поселиться в этих домах. В среднем на одно место претендует 4-5 человек. Это связано с тем, что каждый житель Минска, вне зависимости от его постановки на учет, может заявляться на строительство в таких городах и в кратчайшие сроки его получить. В прошлом году была завершена реконструкция дороги до Смолевичей. Кроме того, сейчас идет расширение железной дороги, поэтому с транспортным сообщением проблем возникать не должно", - пояснил Владимир Кухарев.-0-