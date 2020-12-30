Кухарев о задачах по трудоустройству: индивидуальный подход и максимальное содействие

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дойти до каждого, обеспечить индивидуальный подход и оказать максимальное содействие в трудоустройстве - основная задача органов власти при реализации декрета №3 "О содействии занятости населения". Об этом сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По данным комитета по труду занятости и социальной защите, в базе трудоспособных граждан, которые не заняты в экономике, - 67 тыс. минчан. Из них 12,7 тыс. не работают больше 10 лет. "Сегодня приходится констатировать, что есть определенная категория граждан, которые принципиально не желают работать, на предложения о помощи в поиске подходящих вакансий отвечают отказом. И это неприемлемая позиция: граждане, которые получают определенные льготы и пользуются социальными благами, должны вносить свой посильный вклад в развитие общества, - подчеркнул Владимир Кухарев. - Задача органов власти - дойти до каждого, обеспечить индивидуальный подход и оказать максимальное содействие в трудоустройстве".

Глава города также отметил, что среди незанятых в экономике числятся граждане, которые длительное время не работают, но при этом имеют жилье, автомобили и прочие материальные ценности. Налоги и взносы в фонд социальной защиты они не уплачивают. "В этом вопросе необходимо принимать принципиально жесткие меры", - подчеркнул Владимир Кухарев. Он поручил заинтересованным ведомствам серьезно активизировать работу в этом направлении и в течение месяца предоставить результаты.

На столичном рынке труда сейчас количество вакансий превышает 17 тыс., трудоустройство предлагают более 2 тыс. нанимателей. В городе открыта единая служба занятости, оказывается содействие в трудоустройстве учащейся молодежи. "На протяжении августа - сентября наблюдаем положительный баланс движения кадров: наниматели больше принимают на работу, нежели увольняют. И если человек не может найти работу по специальности или имел длительный перерыв, мы готовы обучить его по востребованным на рынке направлениям. Причем большинство курсов формируем под заказ нанимателя. У слушателя будет гарантированное рабочее место", - рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович.

Для максимального стимулирования трудоспособных граждан к легальной занятости Мингорисполком подготовил и направил в Министерство труда и социальной защиты предложения по внесению изменений в отдельные нормы законодательства. Они касаются усиления налогового контроля по выявлению сокрытых от налогообложения доходов и их обязательного декларирования, ужесточения подходов в части оплаты жилищно-коммунальных услуг для всех неработающих граждан трудоспособного возраста.-0-