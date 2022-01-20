Кухарев: основные показатели экономики Минска в 2021 году выросли

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Минска в непростых условиях 2021 года сработала с ростом основных показателей. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ЗАО "Атлант", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Несмотря на все трудности, в 2021 году экономика Минска сработала достойно. Объем бюджета вырос на 24%, ВРП составил 103,2% к уровню прошлого года. Значительно выросли объемы экспорта. Уже пора думать о том, как экономика сработает в нынешнем году. Ведь от наполнения бюджета зависит развитие города", - сказал Владимир Кухарев.

Председатель Мингорисполкома также рассказал аудитории об основных направлениях развития столицы. Встреча посвящена как обсуждению этих тем, вопросов и проблем предприятия, так и предлагаемых изменений в Основной закон страны.-0-