Кухарев: педагоги являются проводниками идей, определяющих развитие страны

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Минска продолжат создавать условия для обмена опытом и общения молодых педагогов столицы, чтобы они становились грамотными и последовательными проводниками идей, определяющих развитие страны. Об этом сегодня заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на церемонии закрытия IX Минского молодежного фестиваля педагогических идей на базе школы №52, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль педагогический идей сегодня уже завершает свою работу. Его участниками стали команды молодых педагогов со стажем работы до трех лет всех административных районов столицы и команда учреждений среднего специального и профессионально-технического образования.

"Думаю, работа, которая проделана, была полезна для всех. Педагоги почерпнули много интересного, а также обзавелись новыми коллегами, друзьями, с которыми в дальнейшем можно обсуждать любые профессиональные вопросы. А мы будем делать все возможное, чтобы педагоги получали необходимую информацию, организуем постоянно действующие встречи для общения. Потому что учителя являются проводниками тех идей, которые являются определяющими для страны. От них будет зависеть, что ждет нас в будущем", - отметил председатель Мингорисполкома. И поздравил присутствующих с наступающим праздником Рождества.

Мероприятие направлено на пропаганду современных образовательных практик и популяризацию инновационных педагогических идей, стимулирование творческой инициативы молодых педагогов.

По словам председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой, фестиваль ежегодно объединяет порядка 150-200 молодых педагогов столицы. "Это своеобразный мастер-класс по обмену опытом, потому что мы привлекаем к участию и ведущих педагогов столицы, предлагаем молодым учителям посетить учреждения образования, которые занимают призовые места в республиканских и городских конкурсах", - отметила Наталья Проскурова.-0-