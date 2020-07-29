Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы развития предприятий строительной отрасли зависят от четкого выполнения задач каждым работником. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев при посещении ОАО "Гомельпромстрой", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев отметил, что сегодня стройотрасль страны справляется с выполнением поставленных задач. "Много строительных объектов обеспечены финансированием. От того, как эффективно и быстро они возводятся, зависит развитие отрасли, внедрение новых технологий и инноваций. Каждый работник на своем месте должен понимать, что он отвечает за свой коллектив и выполнение поставленных перед ним задач. Когда каждый будет ответственно подходить к делу и выполнять свои функции, у предприятий будут только хорошие перспективы", - сказал он.

Вице-премьер также подчеркнул, что в настоящее время верстается план развития отрасли на будущую пятилетку. По его словам, встречи с коллективами профильных предприятий позволяют анализировать ситуацию и принимать необходимые нормативные документы для решения волнующих строителей вопросов и более стремительного развития строительной индустрии. "Гомельпромстрой" - одно из ведущих предприятий отрасли с хорошими традициями и материальной базой. Его особенность - многовекторная деятельность, включающая строительно-монтажные работы и отраслевое производство. И мнение коллектива важно для нас", - рассказал Владимир Кухарев.

По словам генерального директора ОАО "Гомельпромстрой" Сергея Мамченко, предприятие набирает темпы развития. Сегодня его работники трудятся на более 15 объектах, задействованы и на строительстве БелАЭС. "Гомельпромстрой" выступает подрядчиком на строительстве картонного завода в Добрушском районе, возведение которого выходит на финишную прямую. В ближайшее время будет введен в строй бассейн в Новобелицком районе Гомеля. В планах на следующий год завершить строительство пожарного депо в микрорайоне-новострое в центре Гомеля. Работы на этом объекте не велись с 2012 года. "По предварительным итогам первого полугодия 2020 года просматривается рост производственных показателей на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он.

Сергея Мамченко

"Гомельпромстрой" - одно из ведущих и старейших предприятия отрасли. Его специализация - строительство объектов жилищного, гражданского, промышленного и коммунального хозяйства. Благодаря его работе Гомельская область имеет мощный индустриальный потенциал. Предприятие ввело такие объекты, как ТЭЦ, производственное объединение "Гомсельмаш", станкостроительный завод им. С.М. Кирова, стекольный завод им. Ломоносова, мясокомбинат и хлебокомбинаты, завод литья и нормалей, завод станочных узлов, кондитерская фабрика "Спартак", Гомельский химический завод и завод пусковых двигателей, заводы крупнопанельного домостроения, БМЗ. Возводят строители также жилье, торговые центры, детские сады, школы, бассейны, клубы, дворцы игровых видов спорта и инженерные сети. На предприятии работает более 1,3 тыс. человек.-0-

Фото Сергея Холодилина