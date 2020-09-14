Кухарев поручил до конца года решить вопрос с невыполненными заявками минчан на портале 115.бел

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил коммунальным службам города до конца года закрыть все вопросы с невыполненными заявками граждан, поступающими на 115.бел. Об этом пишет пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Все запросы жителей, которые поступили на портал 115.бел и не были выполнены в срок, должны быть удовлетворены. Необходимо разобраться даже с долгосрочными заявками, независимо от сложности работ. Обращаю внимание глав администраций районов, это направление - приоритет, прежде всего в вашей работе", - отметил Владимир Кухарев.

Как рассказал директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович, за январь-август количество запросов на 115.бел сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тем не менее, некоторые проблемы, поднятые горожанами, не решаются годами. В основном это вопросы хранения неэксплуатируемых машин во дворах, повреждения улично-дорожной сети, ям на проезжей части.-0-