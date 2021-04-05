Кухарев поручил навести порядок в отдаленных районах Минска

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил профильным службам привести в порядок отдаленные районы города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Наведение порядка в столице и благоустройство городских территорий обсудили на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Владимир Кухарев поручил профильным службам взять на особый контроль уборку в отдаленных районах города, среди которых Сокол, Колядичи, Шабаны, и навести там полный порядок.

Говоря о подготовке к республиканскому субботнику, председатель Мингорисполкома потребовал обеспечить его проведение на самом высоком уровне, чтобы после него каждый уголок в городе был в идеальном состоянии.

Также Владимир Кухарев поручил коммунальным службам столицы пересмотреть планы озеленения дворов нынешней весной и увеличить посадки в районах новой застройки.

С начала весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению столицы на придомовых территориях уже высажено более 3 тыс. деревьев и 5,4 тыс. кустарников. До конца апреля запланировано высадить еще более 1 тыс. деревьев и 7,6 тыс. кустарников, в том числе во время республиканского субботника.-0-