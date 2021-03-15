Кухарев поручил обновить разметку на минских улицах до 1 июня

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние разметки на минских улицах, ремонт подземных переходов среди прочих тем обсуждались сегодня на оперативном совещании в Минском горисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По словам директора КУП "СМЭП Мингорисполкома" Вячеслава Савича, в этом году на улицах столицы помимо традиционных эмали и термопластика для нанесения разметки используют холодный пластик и спрей-пластик, которые отличаются хорошей видимостью в темное время суток, высокой износостойкостью, устойчивостью к противогололедным реагентам.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил обновить разметку на минских улицах в срок до 1 июня, а также потребовал обеспечить ежедневный осмотр всех светофоров, дорожных знаков и своевременный их ремонт.

Дорожным службам в течение месяца предстоит выполнить текущий ремонт всех подземных переходов, где есть такая необходимость, а также очистить от песка улично-дорожную сеть и ливневую канализацию.-0-

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