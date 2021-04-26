Кухарев поручил отработать вопрос строительства третьей очереди полигона "Тростенецкий"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня на оперативном совещании поручил профильным службам отработать вопрос строительства третьей очереди полигона "Тростенецкий" в кратчайшие сроки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Среди проблемных вопросов, которые поднимали на оперативном совещании в Мингорисполкоме, - заполнение второй очереди полигона "Тростенецкий". По прогнозам, проектной высоты он достигнет к 2023 году, после чего его придется закрыть. В связи с этим председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил профильным службам отработать вопрос строительства третьей очереди полигона в кратчайшие сроки, чтобы вовремя обеспечить захоронение отходов, которые образуются в Минске.

Среди других распоряжений, которые дал глава столицы, - пересмотр графиков строительства жилья. В частности, на тех объектах, которые обеспечены финансированием и проектно-сметной документацией, к работам поручено приступать незамедлительно.

Рассмотрели на совещании также вопрос о налоговых поступлениях в консолидированный бюджет. За первый квартал они составили почти Br3,6 млрд, что на Br7,2 млн больше, чем планировалось. Около Br2,3 млрд поступило в республиканский бюджет, около Br1,3 млн - в местный.

Владимир Кухарев потребовал от налоговых органов серьезно отработать вопрос зарплат в конвертах, а также при необходимости внести предложения по изменению законодательства, чтобы ужесточить ответственность за такую оплату труда. Во втором квартале внимание необходимо сосредоточить на обеспечении наполнения в полном объеме доходной части бюджета. "У города много социальных обязательств, как в части борьбы с COVID-19, так и по строительству социальных объектов. Все это финансируется из бюджета, который формируется из налогов", - напомнил глава столицы.-0-