Кухарев поручил ускорить ремонт дворовых проездов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания поручил дорожной службе нарастить темпы ремонта дворовых проездов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Сергей Рубанов рассказал, что весной в столице запланировано отремонтировать 154,7 тыс. кв.м асфальтовых покрытий проездов, однако на 30 апреля план был выполнен всего на 63,3 тыс. кв.м. Выслушав доклад, Владимир Кухарев потребовал нарастить темпы ремонта.

На мероприятии также обсудили безбарьерную среду. Из 23,9 тыс. подъездов элементами безбарьерной среды для маломобильных граждан оборудованы 5,7 тыс. Недавно их обследовали, выявив 888 пандусов, которые требуют ремонта. Работа по приведению их в надлежащее состояние завершается. Глава города поставил задачу "Центру информационных технологий Мингорисполкома" и отделу по работе с обращениями граждан информировать его лично о каждой жалобе по неисправности пандусов в жилых домах города.-0-