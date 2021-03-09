Кухарев поставил задачи новым руководителям управлений Мингорисполкома

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поставил задачи перед новыми руководителями управления культуры и УП "Техническое управление Мингорисполкома", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Начальником управления культуры назначен Виталий Брель, который ранее работал первым заместителем главы администрации Московского района столицы. Как отметил Владмимир Кухарев, от начальника профильного управления он ждет активной работы по развитию и повышению роли объектов культуры в городе.

Техническое управление Мингорисполкома возглавил Олег Корзун. Перед новым руководителем поставлена задача навести порядок в работе с субъектами хозяйствования. В городе не должно проводиться несанкционированных земельных работ, а согласованные раскопки обязаны выполняться с соблюдением сроков и последующим восстановлением благоустройства городских территорий.-0-