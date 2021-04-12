Кухарев потребовал активнее работать с инвестплощадками Минска

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии потребовал усилить работу по определению в городе дополнительных инвестиционных площадок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По мнению главы столичной администрации, необходимо активнее создавать в городе привлекательные для инвесторов площадки, а также осваивать имеющиеся. Необходимо пересмотреть функциональное назначение тех инвестплощадок, которые все еще остаются невостребованными.

Владимир Кухарев также обратил внимание на работу торгового центра "Столица" и поручил профильным службам представить конкретные предложения по дальнейшему развитию объекта.

Среди прочих вопросов рассмотрена подготовка аттракционов в минских парках к новому сезону. Официально они откроются 28 апреля. Необходимые обследования проведены, разрешения получены, аттракционы полностью готовы к сезону. Владимир Кухарев потребовал в кратчайшие сроки привести в полный порядок городские зоны отдыха, лесные массивы. Он обратил внимание на выполнение плана по ремонту наружных лестниц, надлежащее содержание городских кладбищ и своевременный вывоз мусора с учетом того, что жители сейчас массово отправятся на погосты, чтобы прибраться после зимы на могилах близких.

Большая работа предстоит и во время республиканского субботника 17 апреля. Его организацию и проведение необходимо обеспечить на высшем уровне, подчеркнул председатель Мингорисполкома.-0-