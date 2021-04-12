Кухарев потребовал активнее работать с инвестплощадками Минска

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 12 апреля 2021
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:48 При стрельбе у парижской больницы погиб человек В мире
15:46 Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее Общество
15:46 Определились победители республиканских соревнований по легкоатлетическим метаниям Спорт
15:43 Горячие линии по качеству услуг "Белтелекома" КГК проведет 13-16 апреля Общество
15:37 Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске Регионы
15:33 Ради хайпа школьник из Витебска осквернил памятник героям войны Происшествия
15:33 Швед представил коллективу нового прокурора Витебской области Регионы
15:30 Первая плантация грецкого ореха появилась в Кировском районе Регионы
15:28 Кухарев потребовал активнее работать с инвестплощадками Минска Регионы
15:18 Бюст Гагарина установили в "космическом" агрогородке Беларуси Регионы
15:12 Кормовые добавки на рекордную сумму более Br7 млн продали на биржевых торгах Экономика
15:06 ЕЭК обновила перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС Экономика
15:06 Сотрудники ГАИ пресекли почти 150 нарушений за два дня акции "Трезвый водитель" Общество
15:05 Серые журавли и дикие утки снова погибли в Херсонской области В мире
15:04 Авиация МЧС проводит мониторинг пожаров в экосистемах Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600 Общество
14:55 Плановые отключения горячей воды в Гродно начнутся с 19 мая Регионы
14:52 При тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге погиб пожарный В мире
14:47 В Мозыре хулиган разрисовал три авто - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:41 Более Br89,3 тыс. на открытие своего дела безработным Витебской области выделено за I квартал Регионы
14:35 Два года ограничения свободы получил могилевчанин за оскорбление сотрудников милиции Происшествия
14:28 Россия создаст новые детальные карты Луны для передвижения на ней космонавтов Технологии
14:26 В Бразилии построят новую статую Христа выше предыдущей В мире
14:17 Бухгалтер из Лиды похищала деньги со счетов предприятий Происшествия
13:55 Следователи устанавливают пострадавших от действий мошенницы из Столинского района Происшествия
13:46 В Санкт-Петербурге загорелось здание Невской мануфактуры В мире
13:38 Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков Политика
13:28 Союзные парламентарии подведут итоги проекта по реставрации Брестской крепости Общество
13:15 Доллар на торгах 12 апреля подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:13 Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
12 апреля 2021, 15:28

Кухарев потребовал активнее работать с инвестплощадками Минска

Владимир Кухарев. Фото из архива
Владимир Кухарев. Фото из архива

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии потребовал усилить работу по определению в городе дополнительных инвестиционных площадок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По мнению главы столичной администрации, необходимо активнее создавать в городе привлекательные для инвесторов площадки, а также осваивать имеющиеся. Необходимо пересмотреть функциональное назначение тех инвестплощадок, которые все еще остаются невостребованными.

Владимир Кухарев также обратил внимание на работу торгового центра "Столица" и поручил профильным службам представить конкретные предложения по дальнейшему развитию объекта.

Среди прочих вопросов рассмотрена подготовка аттракционов в минских парках к новому сезону. Официально они откроются 28 апреля. Необходимые обследования проведены, разрешения получены, аттракционы полностью готовы к сезону. Владимир Кухарев потребовал в кратчайшие сроки привести в полный порядок городские зоны отдыха, лесные массивы. Он обратил внимание на выполнение плана по ремонту наружных лестниц, надлежащее содержание городских кладбищ и своевременный вывоз мусора с учетом того, что жители сейчас массово отправятся на погосты, чтобы прибраться после зимы на могилах близких.

Большая работа предстоит и во время республиканского субботника 17 апреля. Его организацию и проведение необходимо обеспечить на высшем уровне, подчеркнул председатель Мингорисполкома.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
инвестиции Кухарев Минск совещание
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске
Фото Генпрокуратуры Швед представил коллективу нового прокурора Витебской области
Первая плантация грецкого ореха появилась в Кировском районе
Юрий Гагарин. Фото ТАСС Бюст Гагарина установили в "космическом" агрогородке Беларуси
Фото из архива Плановые отключения горячей воды в Гродно начнутся с 19 мая
Фото из архива Более Br89,3 тыс. на открытие своего дела безработным Витебской области выделено за I квартал
Главное
Фото из архива Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан
Белорусские аграрии провели сев ранних яровых более чем на половине площадей
12 апреля – Всемирный День авиации и космонавтики. Архивные фотографии БЕЛТА
Зачем копить, если можно купить! Квартиры в Minsk World – со скидкой до 100 евро за квадратный метр!
Топ-новости
"Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом
Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии
Щекин: политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться
За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600
Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее
Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске
Около 10 тыс. призывников будут направлены в ряды белорусской армии этой весной
Белорусские мебель и хрусталь как приданое для азербайджанских невест - Равков
Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 13 апреля
Новые нормы для определения класса сложности объектов строительства приняты в Беларуси
Испытания энергосистемы Беларуси с отключением линий электропередачи с Литвой прошли успешно - "Белэнерго"
Имена более 31 тыс. погибших в военные годы установили в Гомельской области за 11 лет
Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном - Каранкевич
В Минске будут судить мужчину, обучавшего в Telegram противодействию милиции
Минздрав: в ремонте находится 3,8% высокотехнологичного оборудования
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.