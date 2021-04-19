Кухарев потребовал оперативно исполнять заявки в контакт-центр 115 и сократить аварийность на сетях

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На оперативном совещании в Минском горисполкоме его председатель Владимир Кухарев обозначил ряд актуальных задач, среди которых реагирование на обращения граждан, работа коммунальных служб, ликвидация аварийных ситуаций на сетях и генеральная уборка города после зимы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

За первый квартал в Минский горисполком поступило 2,9 тыс. обращений от граждан и юридических лиц, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И основными темами остаются вопросы ЖКХ (24%), строительства (18%), жилищной политики (16%).

Владимир Кухарев потребовал пристального контроля за исполнительской дисциплиной в работе с обращениями. Он также поручил главам администраций районов увеличить количество приемов граждан руководством администраций, чтобы у жителей была возможность обсудить проблемы и добиться их решения на местах.

Вопросы вызывает исполнение заявок граждан, поступающих в контакт-центр ЖКХ Минска и на портал 115.бел. Во время оперативного совещания заслушаны доклады руководителей городских служб и администраций районов - им поставлена задача работать на упреждение и обеспечить оперативное решение волнующих граждан вопросов.

"Минскводоканалу" поручено максимально сократить случаи аварийности на водопроводных сетях и в течение летнего периода провести все необходимые для этого мероприятия. Столичная администрация также ожидает от поставщиков электроэнергии и теплоснабжения усиленной работы по упреждению аварий.

"Проведена большая работа по наведению порядка в городе. Однако на достигнутом останавливаться не стоит. Еще хватает территорий, которые необходимо привести в надлежащее состояние. Это касается зеленых массивов, где нужно комплексно поработать, чтобы в дальнейшем поддерживать их в должном виде", - отметил глава Минска. Помимо этого, поручено обратить особое внимание на состояние частного сектора, промзон, территорий, прилегающих к МКАД, каркасным улицам. Запланированные объемы по озеленению города необходимо выполнить до конца этой недели.-0-