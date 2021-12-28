Кухарев: праздник должен прийти к каждому ребенку, и мы все для этого делаем

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостями новогодней акции "Елка пожеланий" в столичном Детском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития сегодня стали руководители Мингорисполкома во главе с председателем Владимиром Кухаревым, передает корреспондент БЕЛТА.

В доме-интернате сейчас проживают 100 детей-инвалидов с нарушениями психофизического развития, чуть более половины из них остались без попечения родителей, а шестеро детей - биологические сироты. Таким детям под Новый год особенно важно подарить много внимания, чтобы они не чувствовали себя обделенными в самый семейный праздник в году. "Дети очень ждали Новый год, активно готовились к празднику, репетировали. И мы вместе с ними - сразу, как заступили на вахту", - поделилась психолог учреждения и Снегурочка на сегодняшнем утреннике Ольга Богдель.

Как пояснил директор дома-интерната Андрей Жданович, сейчас учреждение работает вахтовым методом, новая смена после проверки состояния здоровья заступает на 14 дней работы. И дети в разных отделениях сейчас между собой не пересекаются. Поэтому утренники в эти предновогодние дни проходят локально в каждом отделении, примерно для 25 ребят. Но на каждом присутствуют гости, благо шефов у дома-интерната много: Минэкономики, Нотариальная палата, банки, "Белнефтехим" и другие.

"Мы благодарны всем за помощь. У нас находятся дети-инвалиды с особенностями, которые легко по неосторожности ломают игрушки. И новые подарки всегда кстати", - поделился Андрей Жданович.

Конечно, важны и условия проживания ребят в соцучреждении, база которого обновлялась в 2017-2019 годы. В здании оборудованы физио-, ЛФК-кабинеты, сенсорная и двигательно-моторная комнаты, кабинет массажа, актовый зал, трудовая мастерская, а также обустроены учебные классы и жилые комнаты. Воспитанники получают социально-реабилитационные услуги с использованием современных методов. В паллиативном отделение полноценный уход сейчас получают 18 детей 8-17 лет (в том числе 8 находятся на энтеральном питании).

После посещения этого отделения Владимир Кухарев занял место среди прочих гостей в зрительном зале, и на сцену у новогодней елки высыпали взрослые и юные артисты - участники представления "Добрая сказка волшебного фонаря". Дети зажигательными танцами, аплодисментами, разгадыванием загадок помогали Снежной Бабе и другим героям сказки искать ключ от сундука с сюрпризами, украденный Лисой Алисой и Котом Базилио.

Настал и час подарков: дети радовались ярким игрушкам, конфетам из сундука, но особенно - теплым объятиям гостей. А руководство учреждения - вниманию и денежному сертификату на покупку оборудования.

Владимир Кухарев каждому мальчику и девочке вручил сладкий набор и пожелал, чтобы в следующем году обязательно исполнились мечты детей, чтобы они росли здоровыми, веселыми и счастливыми.

"У каждого ребенка должен быть праздник, мы должны сделать все, чтобы детские мечты сбывались. Сегодня мы поздравили ребят в этом доме-интернате, впереди еще несколько мероприятий. В каждом районе поздравления организованы так, чтобы никто не остался без внимания. Подготовили 56 тыс. подарков", - отметил глава столицы.

Он подчеркнул и неизменное внимание со стороны государства к организации воспитания, обучения и реабилитации особых детей.

Неслучайно главным подарком города станет строительство нового здания дома-интерната на 120 коек с бассейном, спортивным залом. В текущем году проект получил положительное заключение экспертизы. А возведение включено в инвестпрограмму до 2025 года. Когда все отделения переедут в новые стены, по задумке нынешнее здание превратится в молодежное психоневрологическое отделение - чтобы детям по достижении 18 лет не приходилось испытывать стресс переезда.-0-

Фото Александра Петрова