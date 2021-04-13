Кухарев предложил минским стройпредприятиям проектировать дома с паркингом на 1-м этаже

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский домостроительный комбинат и другие строительные предприятия концерна ГПО "Минскстрой" могли бы при проектировании домов предусматривать на цокольном этаже паркинг. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома согласился с мнением, что проблема с парковочными местами в городе серьезная. В Минске зарегистрировано 850 тыс. единиц личного транспорта, еще около 200 тыс. сторонних машин ежедневно курсирует в городе. С другой стороны, усилия столичных властей по строительству многоуровневых паркингов не всегда бывают оценены автовладельцами, которые предпочитают ставить машины ближе к дому, офису и т.д. Например, присутствовавший на встрече глава администрации Фрунзенского района Сергей Шкруднев назвал цифру: на стоянках в зоне его ответственности примерно 25-30% свободных мест. Кроме того, нельзя забывать про конфликт интересов автовладельцев и тех, кто хочет, чтобы во дворах были чистые зеленые зоны.

"Конечно, паркинги строим, но пустых машино-мест много - все лезут во дворы. Поэтому надо отрабатывать ужесточение законодательства по стоянкам и парковкам в неположенных местах. Второй вопрос - при строительстве новых домов, чтобы не делать рядом паркинг, надо первый, цокольный этаж делать под стоянку. Не обязательно закрытую, просто на сваях. Такие примеры есть. Тем более будем массово переходить на строительство жилья на электрообогреве, это освободит много площади", - рассказал Владимир Кухарев.

По его словам, у МДК тоже есть серии конструкций, позволяющие предусматривать подобные проектные решения. Это будет востребовано, особенно в местах плотной застройки.-0-